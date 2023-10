Pozzecco nuovo allenatore del Villeurbanne: è ufficiale

Pozzecco, esordio contro la Virtus

A presentare Pozzecco è Tony Parker, presidente del Villeurbanne. "Sono molto felice di dare il benvenuto a Gianmarco! Darà nuovo slancio alla nostra stagione portando la sua enorme energia e la sua esperienza di altissimo livello. Non vedo l'ora di vedere i primi effetti del suo arrivo in campo". Pozzecco arriva al club insieme al suo vice, Edoardo Casalone. La sua prima partita come allenatore del club francese sarà venerdì, in Eurolega contro la Virtus Bologna.