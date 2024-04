“Parigi 2024, Leonard a completare il Team Usa”

NEW YORK - L'ultimo tassello sarà Kawhi Leonard, ala dei Los Angeles Clippers. Secondo "Espn", è stata presa anche l'ultima scelta per il roster del Team Usa che a Parigi andrà a caccia dell'oro olimpico, con Leonard che avrebbe dato la disponibilità al managing director della Federazione Grant Hill. Leonard, 23.7 punti e 6.1 rimbalzi in questa stagione, si unirà così ai vari LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Phoenix Suns), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jayson Tatum (Boston Celtics), Jrue Holiday (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), con Steve Kerr nelle vesti di ct.