Olimpiadi, gli Usa preparano il Dream team con i migliori dell'Nba: la lista

LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, Joel Embiid e Jayson Tatum. Prende forma il nuovo 'Dream Team' per il torneo di basket alle Olimpiadi di Parigi, con le più grandi stelle dell'Nba. Secondo quanto riportato da Espn e The Athletic, la federazione a stelle e strisce ha già selezionato 11 dei 12 giocatori per confermare l'oro olimpico che la nazionale detiene ininterrottamente dal 2008 e per rifarsi dopo il deludente quarto posto ai Mondiali 2023.