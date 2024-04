LeBron James lascia i Lakers? La risposta dopo il ko nei playoff Nba

LeBron James lascia i Lakers? Questa, dopo l'uscita di scena dei Los Angeles dai playoff di Nba per mano dei Denver Nuggets, è diventata la curiosità principale legata al futuro di King James . Per il secondo anno consecutivo il fuoriclasse Nba è stato fatto fuori dai playoff, una delusione forte che, a 39 anni, potrebbe aver lasciato il segno nella testa di LeBron e che potrebbe spingerlo a lasciare il club gialloviola.

LeBron James: "Futuro? Non rispondo"

Ma James di mercato e futuro non vuole ancora parlare: "Se è questa la mia ultima partita con i Lakers? Non rispondo a questa domanda. Ora le mie attenzioni saranno rivolte alla mia famiglia. Ho un paio di mesi prima del training camp a Las Vegas, devo riposarmi prima delle Olimpiadi", ha dichiarato nella conferenza stampa post gara con i Nuggets la star statunitense, che questa estate potrebbe diventare "free agent", anche se secondo i media americani i Lakers avrebbero in mente di proporgli un triennale "ricco" al quale difficilmente dirà di "no".