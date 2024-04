Nba, Lakers eliminati dai Nuggets. Thunder avanti

ROMA - Notte di verdetti nei playoff Nba. Denver e Oklahoma City vincono rispettivamente contro Lakers e New Orleans e avanzano alle semifinali di Western Conference. I Nuggets si sono imposti 108-106 contro Los Angeles al termine di una partita combattutissima risolta da un canestro di Murray, decisivo come in gara2, a 4 secondi dalla sirena finale. La stella dei campioni in carica chiude con 32 punti e 7 assist, Jokic sfiora la tripla doppia con 25 punti, 20 rimbalzi e 9 assist. I gialloviola lottano fino all'ultimo ma si arrendono nonostante la prestazione maiuscola di James da 30 punti, 11 assist e 9 rimbalzi, mentre Davis piazza 17 punti e 15 assist. Passano il turno anche i Thunder, che grazie a un parziale di 18-2 nell'ultimo quarto chiudono 4-0 la serie con i Pelicans (97-89). Williams guida Oklahoma City con 24 punti e 8 rimbalzi, Gilgeous Alexander ne aggiunge altri 24. Infine Boston fa sua gara4 contro Miami (102-88) salendo 3-1 nella serie. White realizza la sua miglior prestazione ai playoff con 38 punti, rubando la scena a Tatum (20 punti e 11 rimbalzi) e Brown (17 punti). Inutili per gli Heat i 25 punti e 17 rimbalzi di Adebayo. Unica nota stonata per i Celtics l'infortunio occorso a Porzingis, costretto a uscire dal campo per una leggera distorsionea alla caviglia che preoccupa in vista del resto dei playoff.