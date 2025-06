Italia-Belgio, Eurobasket femminile: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming

Italia-Belgio, dove vederla in tv e in streaming

La gara tra Italia e Belgio, valida per le semifinali degli Europei femminili di basket, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, e in streaming su Sky Go e su NOW.

Italia-Belgio, l'orario della gara

La semifinale del campionato Europeo di basket tra Italia e Belgio è in programma al Pireo di Atene e avrà inizio alle 19.30.