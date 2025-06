Italia-Turchia diretta, segui la sfida di oggi dell'Eurobasket femminile        

Nel tardo pomeriggio di oggi, il “Peace and Friendship Stadium” del Pireo sarà teatro del quarto di finale tra le Azzurre e la Turchia, valido per l’EuroBasket Women 2025. L’Italia, reduce da tre splendide vittorie a Bologna, va a caccia di una storica semifinale: un traguardo che manca dal 1995, anno in cui a Brno arrivò anche la medaglia d’argento. Qualunque sia l’esito di questa sfida, il 27 giugno le Azzurre affronteranno la vincente (o perdente) del match tra Germania e Belgio. Anche in caso di mancato accesso alla semifinale, resta pienamente alla portata l’obiettivo del pre-Mondiale.