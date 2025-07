Olimpia Milano, che colpo dall'Nba: ufficiale la firma di Cancar

MILANO - Altro colpo in entrata per l' Olimpia Milano . Con una nota ufficiale, il club biancorosso annuncia di "aver raggiunto un accordo pluriennale (fino al 2027, ndr) con Vlatko Cancar , ala di 2 metri e 3 centimetri, nato il 10 aprile 1997 a Capodistria, in Slovenia, proveniente dai Denver Nuggets ".

Cancar: "Sogno di entrare nella Hall of Fame dell'Olimpia Milano"

"Voglio ringraziare l’Olimpia per avermi dato l’opportunità di unirmi ad una squadra così ricca di storia e tradizione", sottolinea l'ala slovena ai canali ufficiali del club. "Sono felice di indossare la maglia dell’Olimpia: cercherò di essere degno di rappresentare questo club e la città di Milano. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra, lavorare duro e fare tutti i sacrifici necessari per ottenere risultati speciali sognando – per quanto difficile – di vedere un giorno il mio nome sul muro della Hall of Fame dell’Olimpia”.

Cancar, una carriera di primo livello: il comunicato

"Cresciuto in Slovenia nell’Olimpia Lubiana - si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla società milanese - Cancar si è trasferito nel 2016 a Belgrado per giocare nel Mega Leks per due stagioni. Nel marzo del 2018, si è trasferito in Spagna a Brugos dove è rimasto anche nella stagione 2018/19 (10.2 punti e 3.8 rimbalzi di media in Spagna). Scelto nei draft NBA del 2017 dai Denver Nuggets (numero 49), è approdato nella NBA nel 2019 e vi è rimasto fino alla stagione 2024/25 per un totale di 143 gare di regular season e 15 di playoff inclusa la stagione 2022/23 in cui i Nuggets hanno vinto il titolo NBA. Con la Nazionale maggiore slovena, Cancar ha vinto la medaglia d’oro agli Europei del 2017, ha giocato le Olimpiadi di Tokyo nel 2021 (12.8 punti per gara) e gli Europei del 2022 (11.3 punti a partita)".