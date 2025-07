Olimpia Milano, che colpo sotto canestro: ecco Devin Booker

Olimpia Milano, Booker: "Sarà una sfida eccitante"

"Sono estremamente felice di venire a Milano. Sarà una sfida eccitante per me e anche una grande opportunità di crescita per me e la mia famiglia", ha dichiarato Booker ai canali ufficiali del club milanese. "Non vedo l'ora di incontrare tutti i miei compagni e lo staff e di cominciare una nuova stagione in cui prima di tutto cercheremo di divertirci tutti insieme". Il mercato dell'Olimpia, tra entrate e conferme, non si ferma però con la firma dell'ex Bayern Monaco: il nuovo responsabile del performance team biancorosso, Kostas Chatzichristos, è infatti pronto ad annunciare il rinnovo di contratto di Diego Flaccadori, l'arrivo di Leonardo Totè e dell'ex campione Nba Vlatko Čančar.