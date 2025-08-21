Italia-Lettonia torneo Acropolis 2025: dove vederla in tv e in streaming

Italia-Lettonia, i precedenti

Sono venti i precedenti tra Italia e Lettonia, con dodici successi degli azzurri. L'ultimo, il 9 agosto scorso in amichevole a Trieste: la sfida si chiuse con il punteggio di 91-75 per l'Italia di Pozzecco.

Italia-Lettonia, orario e luogo della gara

La sfida tra Italia e Lettonia, valida per il torneo ddll'Acropolis 2025 andrà in scena oggi, giovedì 21 agosto alle 19:00 (ora italiana), all'Oaka di Atene in Grecia.

Italia-Lettonia, come vederla in tv e streaming

Il match tra gli azzurri di Pozzecco e la Lettonia sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Basket (canale 209). La sfida si potrà anche seguire in streaming grazie a SkyGO e Now TV