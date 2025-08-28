Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Grecia, diretta Europei, segui la partita di oggi Basket LIVE

Gli azzurri di Pozzecco esordiscono nella competizione continentale, contro i padroni di casa
Italia-Grecia, diretta Europei, segui la partita di oggi Basket LIVE © ceretti
5 min
Aggiorna

Tutto pronto per il debutto azzurro agli Europei di basket. La Nazionale di Pozzecco affronta la Grecia, padrona di casa e guidata da Giannis Antetokounmpo, stella e leader dei Milwaukee Bucks. Il ct degli azzurri si affiderà a Simone Fontecchio e potrà contare anche su Danilo Gallinari, che si è aggregato in extremis al gruppo. Segui la diretta della sfida...

21:04

Italia a meno sei: 32-26

Niang recupera un rimbalzo e va a canestro, riportando l'Italia a meno sei: 32-26. Fontecchio (ancora a secco) sbaglia una tripla.

21:03

Melli, uno su due dalla lunetta: 32-24

Italia a meno 8: 32-24: Melli mette a segno solo uno dei due tiri liberi. 

21:00

Due punti per Gallinari: 27-20

Grande giocata dei fratelli Antetokounmpo: Kostas serve Giannis, che appoggia a canestro. Dalla parte opposta, due tiri liberi a segno per Gallinari. 

20:58

Tripla di Ricci: 25-18

Italia a meno sette: splendida tripla di Ricci.

20:56

Tecnico per la panchina azzurra

Vibranti proteste di Pozzecco per un fallo su Thompson: il tecnico voleva i tiri liberi. 

20:53

Tripla per Gallinari: 24-15

Si sblocca Danilo Gallinari, con una tripla, che riporta l'Italia a meno nove.

20:51

Si chiude il primo quarto: Grecia a più 10

Si chiude il primo quarto con una tripla di Papanikolau: Grecia avanti 22-12.

20:48

La Grecia vola a più 7: 19-12

Tripla di Kostas Papanikolau: la Grecia si porta a più sette: 19-12.

20:45

Schiacciata di Melli, risponde Giannis: 15-12

Nono punto (sui 12 azzurri) per Melli, che schiaccia dopo una percussione personale; risponde subito Giannis, che schiaccia in faccia a Gallinari. 

20:42

Tripla di Pajola: 10-10

Spagnolo perde due palle in attacco e spreca due falli. Pozzecco lo richiama in panchina: entra Thompson. Pajola con la tripla pareggia. 

20:40

Entra Gallinari

Pozzecco inserisce Danilo Gallinari al posto di Diouf. 

20:39

Giannis e Melli scatenati: 8-7

Giannis inarrestabile a canestro: brutta palla persa in attacco da Diouf, che poi si riscatta in difesa. Melli insacca da tre punti. Italia a -1.

20:36

4-4 dopo tre minuti: quattro punti per Melli

Diouf lotta in difesa in marcatura su Giannis: per Fontecchio due errori al tiro e una palla recuperata. A 7.07 dalla fine del primo quarto il risultato resta di 4-4.

20:33

Melli, primo canestro azzurro

Sloukas segna il primo canestro della sfida, pareggiato da Melli.

20:31

Si parte

Inizia la sfida: Grecia (in canotta bianca) e Italia (in blu) danno il via alla sfida valevole per il Gruppo C degli Europei di basket. Palla a due vinta da Diouf. 

20:27

Il quintetto azzurro

Ecco i titolari scelti da Pozzecco per la sfida: Alessandro Pajola, Matteo Spagnolo, Mouhamet Diouf, Nicolò Melli, Simone Fontecchio.

20:27

Il quintetto della Grecia

Questo il quintetto iniziale della Grecia: Giannis Antetokounmpo, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolau, Kostas Sloukas, Kostantinos Mitoglu.

20:20

Europei, la situazione del Gruppo C

Nel Gruppo C, che comprende anche Grecia e Italia si è disputata già la sfida tra Georgia e Spagna, che si è conclusa con il punteggio di 83-69. 

 

20:11

Gallinari contro Giannis

Sfida a distanza tra Danilo Gallinari, che si è aggregato da poco al ritiro azzurro e Giannis Antetokounmpo, stella Nba.

20:04

Riscaldamento in corso

Le due squadre sono all'interno del Spyros Kyprianou Arena di Limassol, per le fasi di riscaldamento. L'atmosfera si inizia a scaldare.

20:00

Tutto su Italia-Grecia

Tutte le info su Italia-Grecia, match d'esordio della Nazionale di Pozzecco ai Campionati Europei. (LEGGI TUTTO...)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

