Italia-Grecia, diretta Europei, segui la partita di oggi Basket LIVE

Tutto pronto per il debutto azzurro agli Europei di basket. La Nazionale di Pozzecco affronta la Grecia, padrona di casa e guidata da Giannis Antetokounmpo, stella e leader dei Milwaukee Bucks. Il ct degli azzurri si affiderà a Simone Fontecchio e potrà contare anche su Danilo Gallinari, che si è aggregato in extremis al gruppo. Segui la diretta della sfida...