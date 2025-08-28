Italia-Grecia, diretta Europei, segui la partita di oggi Basket LIVE

Tutto pronto per il debutto azzurro agli Europei di basket. La Nazionale di Pozzecco affronta la Grecia, padrona di casa e guidata da Giannis Antetokounmpo, stella e leader dei Milwaukee Bucks. Il ct degli azzurri si affiderà a Simone Fontecchio e potrà contare anche su Danilo Gallinari, che si è aggregato in extremis al gruppo. Segui la diretta della sfida...
21:04
Italia a meno sei: 32-26
Niang recupera un rimbalzo e va a canestro, riportando l'Italia a meno sei: 32-26. Fontecchio (ancora a secco) sbaglia una tripla.
21:03
Melli, uno su due dalla lunetta: 32-24
Italia a meno 8: 32-24: Melli mette a segno solo uno dei due tiri liberi.
21:00
Due punti per Gallinari: 27-20
Grande giocata dei fratelli Antetokounmpo: Kostas serve Giannis, che appoggia a canestro. Dalla parte opposta, due tiri liberi a segno per Gallinari.
20:58
Tripla di Ricci: 25-18
Italia a meno sette: splendida tripla di Ricci.
20:56
Tecnico per la panchina azzurra
Vibranti proteste di Pozzecco per un fallo su Thompson: il tecnico voleva i tiri liberi.
20:53
Tripla per Gallinari: 24-15
Si sblocca Danilo Gallinari, con una tripla, che riporta l'Italia a meno nove.
20:51
Si chiude il primo quarto: Grecia a più 10
Si chiude il primo quarto con una tripla di Papanikolau: Grecia avanti 22-12.
20:48
La Grecia vola a più 7: 19-12
Tripla di Kostas Papanikolau: la Grecia si porta a più sette: 19-12.
20:45
Schiacciata di Melli, risponde Giannis: 15-12
Nono punto (sui 12 azzurri) per Melli, che schiaccia dopo una percussione personale; risponde subito Giannis, che schiaccia in faccia a Gallinari.
20:42
Tripla di Pajola: 10-10
Spagnolo perde due palle in attacco e spreca due falli. Pozzecco lo richiama in panchina: entra Thompson. Pajola con la tripla pareggia.
20:40
Entra Gallinari
Pozzecco inserisce Danilo Gallinari al posto di Diouf.
20:39
Giannis e Melli scatenati: 8-7
Giannis inarrestabile a canestro: brutta palla persa in attacco da Diouf, che poi si riscatta in difesa. Melli insacca da tre punti. Italia a -1.
20:36
4-4 dopo tre minuti: quattro punti per Melli
Diouf lotta in difesa in marcatura su Giannis: per Fontecchio due errori al tiro e una palla recuperata. A 7.07 dalla fine del primo quarto il risultato resta di 4-4.
20:33
Melli, primo canestro azzurro
Sloukas segna il primo canestro della sfida, pareggiato da Melli.
20:31
Si parte
Inizia la sfida: Grecia (in canotta bianca) e Italia (in blu) danno il via alla sfida valevole per il Gruppo C degli Europei di basket. Palla a due vinta da Diouf.
20:27
Il quintetto azzurro
Ecco i titolari scelti da Pozzecco per la sfida: Alessandro Pajola, Matteo Spagnolo, Mouhamet Diouf, Nicolò Melli, Simone Fontecchio.
20:27
Il quintetto della Grecia
Questo il quintetto iniziale della Grecia: Giannis Antetokounmpo, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolau, Kostas Sloukas, Kostantinos Mitoglu.
20:20
Europei, la situazione del Gruppo C
Nel Gruppo C, che comprende anche Grecia e Italia si è disputata già la sfida tra Georgia e Spagna, che si è conclusa con il punteggio di 83-69.
20:11
Gallinari contro Giannis
Sfida a distanza tra Danilo Gallinari, che si è aggregato da poco al ritiro azzurro e Giannis Antetokounmpo, stella Nba.
20:04
Riscaldamento in corsoLe due squadre sono all'interno del Spyros Kyprianou Arena di Limassol, per le fasi di riscaldamento. L'atmosfera si inizia a scaldare.
20:00
Tutto su Italia-Grecia
