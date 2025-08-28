Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Grecia, Europei di basket: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

La nazionale azzurra di coach Pozzecco debutta stasera contro Giannis e compagni: tutti i dettagli
Italia-Grecia, Europei di basket: formazioni, dove vederla in tv e in streaming© Fip
LIMASSOL (Cipro) - L'Italia del basket debutta stasera agli Europei, iniziati ieri con le prime partite dei gironi eliminatori. Nel gruppo C la nazionale azzurra di ct Pozzecco affronta la temibile Grecia a Limassol, sull'isola di Cipro, una delle quattro nazioni che ospitano la prima fase con Polonia, Finlandia e Lettonia. L'Italbasket scenderà sul parquet alle 20.30 contro Giannis e compagni.

Italia-Grecia, dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Italia e Grecia si gioca stasera a Limassol, con inizio alle 20.30. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e Sky Sport Basket. Sarà possibile vedere l'incontro anche in streaming su RaiPlay, Dazn, Now e sulla piattaforma Courtside 1891 FIBA.

Italia, il roster

Questi i giocatori convocati dall'Italia di coach Gianmarco Pozzecco: Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Darius Thompson.

Grecia, il roster

Questi i giocatori convocati della Grecia di coach Vassilis Spanoulis: Tyler Dorsey, Giannoulis Larentzakis, Vassilis Toliopoulos, Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Kostas Papanikolaou, Dimitrios Katsivelis, Alexandros Samodurov, Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Konstantinos Mitoglou.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

