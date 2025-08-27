Europei di basket, i convocati dell'Italia di Pozzecco: ci sono due esordienti

Gian Marco Pozzecco ha ufficializzato la lista dei 12 convocati della nazionale italiana di basket per gli Europei in partenza domani in quattro nazioni: Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. Il roster degli azzurri comprende veterani come Danilo Gallinari e capitan Nicolò Melli accanto a esordienti come Darius Thompson e Saliou Niang .

I convocati dell'Italia per l'Eurobasket

Questa la lista completa: Darius Thompson, Marco Spissu, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Momo Diouf, Nicola Akele, Alessandro Pajola. L'Italia debutterà domani sera a Limassol (Cipro) contro la Grecia. Nel girone C, gli azzurri affronteranno anche la Spagna, i padroni di casa di Cipro, la Georgia e la Bosnia ed Erzegovina. Torna in Italia Riccardo Rossato, ultimo taglio del ct. Nel corso della conferenza stampa in cui ha ufficializzato i convocati, Pozzecco ha ringraziato, oltre a Polonara e Tonut, proprio Rossato, motivando l'attesa sulle scelte con gli acciacchi di Ricci e Akele, e i tempi di inserimento di Thompson e Gallinari. "Rossato è stato professionale, ragazzo fantastico. Tutti hanno lavorato duro. Saremo pronti per domani", ha dichiarato il ct.