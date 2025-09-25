Achille Polonara, l'annuncio social con una foto dall'ospedale: "Trapianto ok"

BOLOGNA - Con un messaggio social Achile Polonara aveva annunciato di essere pronto al trapianto di midollo e sempre sui social è divenuta presto virale l'immagine postata dal cestista azzurro dopo essersi sottoposto alla procedura presso il reparto di ematologia dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna, un passo decisivo della sua lotta contro la leucemia mieloide acuta che gli era stata diagnosticata lo scorso giugno (nelle scorse settimane era stato trovato un midollo compatibile al 90% da una donatrice statunitense ).

Polonara e il post social con la foto dall'ospedale: "Trapianto ok"

"Trapianto tutto ok", ha scritto Polonara in una storia Instagram a corredo di un selfie scattato dall'ospedale e con le note di 'Che Sole Oggi' di Geolier come colonna sonora. Chiusa con uno scudetto la sua avventura con la Virtus Bologna e trasferitosi alla Dinamo Sassari (con cui aveva già giocato tra il 2017 e il 2019), il 33enne azzurro di recente ha lanciato un appello: "C'è bisogno di tanti donatori e dando ognuno il proprio contributo si possono salvare tante vite. Iscrivetevi all'Admo, il vostro gesto può aiutare tante persone a vivere e guarire".