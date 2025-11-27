Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Italia-Islanda diretta: segui il match per le qualificazioni Mondiali basket LIVE

Italia-Islanda diretta: segui il match per le qualificazioni Mondiali basket LIVE

Gli azzurri del nuovo coach Luca Banchi disputano il primo match per le qualificazioni ai Mondiali del 2027
3 min
Aggiorna

Grande attesa per l'esordio ufficiale di Luca Banchi (che sostituisce Pozzecco) sulla panchina della Nazionale di basket. L'ex tecnico della Virtus Bologna guiderà gli azzurri nella sfida contro  l'Islanda, match valevole come prima gara delle qualificazioni ai campionati del Mondo del 2027 in programma in Qatar. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale...

 

20:22

Fine primo quarto: 21-21

Il primo quarto si chiude con il punteggio di 21-21 con una stoppata di Petruccelli: la seconda consecutiva

20:19

Casarin riporta gli azzurri avanti: 21-19

Casarin strappa un rimbalzo e da sottomisura insacca: Italia avanti 21-19 ad un minuto dalla fine del primo quarto.

20:15

Pareggio di Gunnarson: 16-16

Una tripla di Gunnarosn ferma il risultato sul 16-16. A 2'53" dalla fine del primo quarto l'Islanda pareggia.

20:14

Bel numero di Casarin: 16-13

Azione personale di Casarin, che entra nella lunetta islandese, si alza e segna: 16-13 per gli azzurri.

20:11

Tripla di Gudmundsson: 14-11 per l'Italia

Gudmundsson, lasciato tutto solo, segna dalla distanza e riporta l'Islanda a meno tre: 14-11 per l'Italia.

20:09

Parziale di 12-0 per l'Italia

DDopo l'inizio shock (5-0 per l'Islanda), l'Italia è protagonista di un parziale di 12-0: un canestro di Casarin, una rovesciata di Tessitore e due tiri dalla lunetta di Procida lanciano gli azzurri.

20:05

Tessitori e Della Valle caricano gli azzurri: 6-5

Sotto 5-0 l'Italia prova a reagire: Casarin dalla lunetta, una tripla di Della Valle e un contropiede di Tessitori riportano gli azzurri avanti

20:02

Partiti: primo possesso per l'Italia

Inizia la sfida: primo possesso per la Nazionale di Banchi che seglie questo quintetto: Casarin, Della Valle, Procida, Ferrari e Tessitori.

20:01

Tutto pronto per l'inizio della sfida

Italia e Islanda pronte a dare il via al match. Tra poco la palla a due.

20:00

Banchi, i convocati per Italia-Islanda

Ecco i convocati del nuovo ct Luca Banchi per la sfida con l'Islanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2027: Amedeo Della Valle, Stefano Tonut, Gabriele Procida, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Davide Casarin, Matteo Librizzi, Sasha Grant, Luca Vincini e John Petrucelli.

Nova Arena, Tortona

 

