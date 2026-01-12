Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Primo impegno in trasferta nel nuovo anno per la Luiss Basket: equilibrio e sconfitta a Piombino 

Primo impegno in trasferta nel nuovo anno per la Luiss Basket: equilibrio e sconfitta a Piombino 

Vincono i padroni di casa con il punteggio di 80-78: tutti i dettagli
4 min
TagsLuiss basket

La Luiss (con Fernandez assente e Graziano a referto solo per onor di firma) comincia il match con lo starting five composto da Pasqualin, Jovovic, Sylla, Salvioni e Ferrara; Piombino replica con Campori, Raivio, Giunta, Ianuale e Carnevale. Primi punti per i padroni di casa, con Carnevale, con la risposta nell'azione successiva di Salvoni da tre punti; si segna poco nell'inizio del match, con la tripla di Sylla dopo quattro minuti di gioco che porta la Luiss avanti per 5-8 e accende la gara, con una nuova tripla di Pasqualin che mette più di un possesso pieno di distanza fra le due compagini. Si rivede in campo dopo l'infortunio precedente alla partita contro Ferrara anche Charles Atamah, a tre minuti e mezzo dalla fine di una prima frazione che si chiude 22-20 con Piombino avanti dopo il controbreak. Seconda tripla nel match di Casella e dopo un minuto e mezzo del secondo quarto la Luiss torna avanti, 22-23; dopo il nuovo vantaggio dei toscani, impatta Sylla a quota 26 in un match che resta equilibrato. La tripla di Cucci e la gran schiacciata di Sylla dopo l'1 contro 1 riportano avanti i capitolini, 28-31 a metà quarto. Salvioni con un'altra schiacciata porta i romani a +4, 30-34, due minuti dopo, che diventa +6 con il giro in lunetta e la tripla in transizione di Cucci; il canestro da tre punti di Raivio fissa il punteggio della prima metà gara sul 37-40 per la Luiss. Jumper spettacolare per il gioco da tre punti di Fallucca che apre il terzo quarto, seguita da una tripla ancora di Fallucca per il personale 0-6 che vale il +9, 37-46 per i capitolini. Timeout dei padroni di casa, che provano una reazione ma trovano le repliche degli ospiti fino al break che li porta sul 49-52 a quattro minuti dal termine della terza frazione. Valerio Cucci con la tripla rimette punti a referto per la Luiss, ma Piombino trascinata da Raivio non demorde: il parziale del terzo quarto è 20-20, il punteggio alla sua conclusione è di 57-60.

Il finale di gara 

All'inizio della quarta frazione partono forte i padroni di casa, che si portano avanti per 63-60 con inerzia conquistata; a metà quarto, il jumper di Campori porta Piombino sul +5, 67-62. Sul 69-62 per i toscani, a quattro minuti dal termine è Pasqualin a realizzare dalla lunetta i tre liberi con cui la Luiss su porta sul -4, 69-65, che diventa 69-68 con la tripla di Fallucca. Campori da una parte e Salvioni dall'altra segnano da sotto, Raivio realizza il nuovo +3 di Piombino ma replica Sylla con il gioco da tre punti: a due minuti e 10 secondi dal termine del match, punteggio sul 73 pari. Tripla di Raivio da una parte e di Pasqualin dall'altra per il pareggio a quota 76; Campori sbaglia mentre Pasqualin dalla lunetta è glaciale, per il 76-78 a 63 secondi dal termine. Pareggio di Fabiani, in un finale intentissimo: dopo la palla persa dei capitolini, Raivio si presenta in lunetta a 12 secondi dal termine del match realizzando i due liberi, dall'altra parte la Luiss non pareggia con l'ultimo tiro e Piombino si prende la vittoria per 80-78.

Il tabellino 

Solbat Golfo Piombino - Luiss Basket 80-78

Solbat Golfo Piombino: Ferraresi 2, Forti 5, Carnevale 7, Menconi, Ammannato 10, Giunta 10, Fabiani 10, Ianuale 7, Guaita n.e., Raivio 19, Pipitone n.e., Campori 10

Allenatore: Bianchi
Ass. All.:  Doro

Luiss Roma: Jovovic, Casella 6, Fallucca 9, Pasqualin 13, Ferrara 1, Atamah 2, Sylla 16, Cucci 14, Salvioni 17, Graziano n.e.

Allenatore: Righetti
Ass. All.: Trimboli, Russo

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

Successo contro il LatinaIl derby di Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS