Primo impegno in trasferta nel nuovo anno per la Luiss Basket: equilibrio e sconfitta a Piombino 

La Luiss (con Fernandez assente e Graziano a referto solo per onor di firma) comincia il match con lo starting five composto da Pasqualin, Jovovic, Sylla, Salvioni e Ferrara; Piombino replica con Campori, Raivio, Giunta, Ianuale e Carnevale. Primi punti per i padroni di casa, con Carnevale, con la risposta nell'azione successiva di Salvoni da tre punti; si segna poco nell'inizio del match, con la tripla di Sylla dopo quattro minuti di gioco che porta la Luiss avanti per 5-8 e accende la gara, con una nuova tripla di Pasqualin che mette più di un possesso pieno di distanza fra le due compagini. Si rivede in campo dopo l'infortunio precedente alla partita contro Ferrara anche Charles Atamah, a tre minuti e mezzo dalla fine di una prima frazione che si chiude 22-20 con Piombino avanti dopo il controbreak. Seconda tripla nel match di Casella e dopo un minuto e mezzo del secondo quarto la Luiss torna avanti, 22-23; dopo il nuovo vantaggio dei toscani, impatta Sylla a quota 26 in un match che resta equilibrato. La tripla di Cucci e la gran schiacciata di Sylla dopo l'1 contro 1 riportano avanti i capitolini, 28-31 a metà quarto. Salvioni con un'altra schiacciata porta i romani a +4, 30-34, due minuti dopo, che diventa +6 con il giro in lunetta e la tripla in transizione di Cucci; il canestro da tre punti di Raivio fissa il punteggio della prima metà gara sul 37-40 per la Luiss. Jumper spettacolare per il gioco da tre punti di Fallucca che apre il terzo quarto, seguita da una tripla ancora di Fallucca per il personale 0-6 che vale il +9, 37-46 per i capitolini. Timeout dei padroni di casa, che provano una reazione ma trovano le repliche degli ospiti fino al break che li porta sul 49-52 a quattro minuti dal termine della terza frazione. Valerio Cucci con la tripla rimette punti a referto per la Luiss, ma Piombino trascinata da Raivio non demorde: il parziale del terzo quarto è 20-20, il punteggio alla sua conclusione è di 57-60.