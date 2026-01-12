Primo impegno in trasferta nel nuovo anno per la Luiss Basket: equilibrio e sconfitta a Piombino
La Luiss (con Fernandez assente e Graziano a referto solo per onor di firma) comincia il match con lo starting five composto da Pasqualin, Jovovic, Sylla, Salvioni e Ferrara; Piombino replica con Campori, Raivio, Giunta, Ianuale e Carnevale. Primi punti per i padroni di casa, con Carnevale, con la risposta nell'azione successiva di Salvoni da tre punti; si segna poco nell'inizio del match, con la tripla di Sylla dopo quattro minuti di gioco che porta la Luiss avanti per 5-8 e accende la gara, con una nuova tripla di Pasqualin che mette più di un possesso pieno di distanza fra le due compagini. Si rivede in campo dopo l'infortunio precedente alla partita contro Ferrara anche Charles Atamah, a tre minuti e mezzo dalla fine di una prima frazione che si chiude 22-20 con Piombino avanti dopo il controbreak. Seconda tripla nel match di Casella e dopo un minuto e mezzo del secondo quarto la Luiss torna avanti, 22-23; dopo il nuovo vantaggio dei toscani, impatta Sylla a quota 26 in un match che resta equilibrato. La tripla di Cucci e la gran schiacciata di Sylla dopo l'1 contro 1 riportano avanti i capitolini, 28-31 a metà quarto. Salvioni con un'altra schiacciata porta i romani a +4, 30-34, due minuti dopo, che diventa +6 con il giro in lunetta e la tripla in transizione di Cucci; il canestro da tre punti di Raivio fissa il punteggio della prima metà gara sul 37-40 per la Luiss. Jumper spettacolare per il gioco da tre punti di Fallucca che apre il terzo quarto, seguita da una tripla ancora di Fallucca per il personale 0-6 che vale il +9, 37-46 per i capitolini. Timeout dei padroni di casa, che provano una reazione ma trovano le repliche degli ospiti fino al break che li porta sul 49-52 a quattro minuti dal termine della terza frazione. Valerio Cucci con la tripla rimette punti a referto per la Luiss, ma Piombino trascinata da Raivio non demorde: il parziale del terzo quarto è 20-20, il punteggio alla sua conclusione è di 57-60.
Il finale di gara
All'inizio della quarta frazione partono forte i padroni di casa, che si portano avanti per 63-60 con inerzia conquistata; a metà quarto, il jumper di Campori porta Piombino sul +5, 67-62. Sul 69-62 per i toscani, a quattro minuti dal termine è Pasqualin a realizzare dalla lunetta i tre liberi con cui la Luiss su porta sul -4, 69-65, che diventa 69-68 con la tripla di Fallucca. Campori da una parte e Salvioni dall'altra segnano da sotto, Raivio realizza il nuovo +3 di Piombino ma replica Sylla con il gioco da tre punti: a due minuti e 10 secondi dal termine del match, punteggio sul 73 pari. Tripla di Raivio da una parte e di Pasqualin dall'altra per il pareggio a quota 76; Campori sbaglia mentre Pasqualin dalla lunetta è glaciale, per il 76-78 a 63 secondi dal termine. Pareggio di Fabiani, in un finale intentissimo: dopo la palla persa dei capitolini, Raivio si presenta in lunetta a 12 secondi dal termine del match realizzando i due liberi, dall'altra parte la Luiss non pareggia con l'ultimo tiro e Piombino si prende la vittoria per 80-78.
Il tabellino
Solbat Golfo Piombino - Luiss Basket 80-78
Solbat Golfo Piombino: Ferraresi 2, Forti 5, Carnevale 7, Menconi, Ammannato 10, Giunta 10, Fabiani 10, Ianuale 7, Guaita n.e., Raivio 19, Pipitone n.e., Campori 10
Allenatore: Bianchi
Ass. All.: Doro
Luiss Roma: Jovovic, Casella 6, Fallucca 9, Pasqualin 13, Ferrara 1, Atamah 2, Sylla 16, Cucci 14, Salvioni 17, Graziano n.e.
Allenatore: Righetti
Ass. All.: Trimboli, Russo