Polonara si ritira dal basket, il commovente annuncio sui social: "Non sarò più quello di prima"
Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket giocato. Con un commovente post pubblicato sul proprio profilo Instagram l'ala della Dinamo Sassari, colpita da leucemia mieloide qualche mese fa e costretta a un trapianto di midollo, non scenderà più sui parquet incantando i tifosi con le sue giocate. Le speranze di tornare in campo si sono ridotte sempre di più nelle ultime settimane, quando il classe 1991 nativo di Ancona aveva provato a bruciare le tappe per tornare in campo con una serie di allenamenti individuali in seguito a una piccola operazione al cuore a cui si era sottoposto a febbraio (qui i dettagli): l’obiettivo dell'ex Virtus Bologna era quello di tornare a calcare i parquet nella seconda metà di marzo, ma Polonara nonostante gli allenamenti a Sassari e in Campania, ha deciso di alzare bandiera bianca.
Polonara si ritira dal basket: il commovente post sui social
"Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo", scrive Polonara su Instagram. "Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai".
"Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi".