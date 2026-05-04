Polonara si ritira dal basket, il commovente annuncio sui social: "Non sarò più quello di prima"

Achille Polonara annuncia il ritiro dal basket giocato . Con un commovente post pubblicato sul proprio profilo Instagram l'ala della Dinamo Sassari , colpita da leucemia mieloide qualche mese fa e costretta a un trapianto di midollo , non scenderà più sui parquet incantando i tifosi con le sue giocate. Le speranze di tornare in campo si sono ridotte sempre di più nelle ultime settimane, quando il classe 1991 nativo di Ancona aveva provato a bruciare le tappe per tornare in campo con una serie di allenamenti individuali in seguito a una piccola operazione al cuore a cui si era sottoposto a febbraio ( qui i dettagli ): l’obiettivo dell' ex Virtus Bologna era quello di tornare a calcare i parquet nella seconda metà di marzo, ma Polonara nonostante gli allenamenti a Sassari e in Campania , ha deciso di alzare bandiera bianca .

Polonara si ritira dal basket: il commovente post sui social

"Grazie a coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo", scrive Polonara su Instagram. "Grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai".

"Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi".