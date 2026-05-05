Polonara e la confessione sul ritiro: "Ho spiazzato anche mia moglie, non sarei tornato come prima"
"Allenandomi, già da gennaio, ho capito che non sarei tornato come prima e così ho preso questa decisione". Lo ha dichiarato a Sky Sport Achille Polonara che, nella tarda serata di ieri - lunedì 4 maggio - attraverso un emozionante post sul proprio account Instagram ha reso noto di aver deciso di ritirarsi dal basket giocato. "Non ho più 20 anni ed ho avuto due patologie importanti, non ha senso rischiare. E' stata una decisione anche un pò 'costretta' dalle circostanze, ma non ero quello di prima e non sarei tornato quello di prima. Ho preferito fare così, ho fatto questo post - sottolinea l'ormai ex giocatore, tra le altre, di Dinamo Sassari e Virtus Bologna - prima di mettermi in aereo ieri sera, penso di aver spiazzato tutti, anche un pò mia moglie".
Polonara: "Il mio futuro? Ho un'idea e..."
L'ala grande classe 1991 ha poi sottolineato quanto sia stata importante in un periodo così delicato la vicinanza di tanti compagni, in particolare di Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Riccardo Visconti e Marco Spissu e di essere orgoglioso di essere stato un atleta olimpico con la maglia azzurra dell'Italbasket a Tokyo nel 2021: "Essere atleta olimpico rimane per tutta la vita". Infine, Polonara si proietta già al futuro, con un obiettivo ben chiaro: "Non ci ho ancora pensato. Mi piacerebbe rimanere nel mondo del basket, penso ad una carriera da allenatore che non avrei mai pensato di intraprendere".