Festa Milano: batte Venezia in gara 4 e porta a casa il titolo

L' Olimpia Milano batte in trasferta la Reyer Venezia con il punteggio di 72-86. Si aggiudica gara 4 e chiude le finali scudetto sul risultato di 3-1, portando a casa il titolo numero 32 della storia. Per i meneghini si tratta del quarto scudetto negli ultimi cinque anni, arrivato al termine di una stagione esaltante, che si è chiusa con il triplete: insieme al campionato, l'EA7 ha portato a casa anche la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

Brooks guida l'Olimpia

Il successo porta la firma del coach Poeta, al primo titolo in carriera dopo la sconfitta nella finalissima della scorsa stagione quando guidava Brescia. A decidere la sfida finale sono stati i 15 punti del "solito" Brooks e di Marko Guduric e i 12 punti di Shields. Alla Reyer non sono bastati i 17 punti di RJ Cole e i 15 (con dieci rimbalzi) di un ottimo Tessitori.

Milano domina nella ripresa

Milano ha impresso sin dalle prime battute il suo ritmo, chiudendo il(40-45); ma è nella ripresa che i meneghini hanno preso il volo, grazie ad un terzo tempo super, chiuso sul parziale di 23-16. Nel finale i padroni di casa hanno tentato di rientrare in partita, ma si sono scontrati con la difesa meneghina, capace di bloccare sul nascere gli attacchi avversari.