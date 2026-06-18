Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Festa Milano: batte Venezia in gara 4 e porta a casa il titolo© CIAMILLO

Festa Milano: batte Venezia in gara 4 e porta a casa il titolo

L'Olimpia si impone in casa della Reyer e si aggiudica lo scudetto numero 32 della storia
2 min
TagsOlimpia MilanoScudettoReyer Venezia

L'Olimpia Milano batte in trasferta la Reyer Venezia con il punteggio di 72-86. Si aggiudica gara 4 e chiude le finali scudetto sul risultato di 3-1, portando a casa il titolo numero 32 della storia. Per i meneghini si tratta del quarto scudetto negli ultimi cinque anni, arrivato al termine di una stagione esaltante, che si è chiusa con il triplete: insieme al campionato, l'EA7 ha portato a casa anche la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

Brooks guida l'Olimpia

Il successo porta la firma del coach Poeta, al primo titolo in carriera dopo la sconfitta nella finalissima della scorsa stagione quando guidava Brescia. A decidere la sfida finale sono stati i 15 punti del "solito" Brooks e di Marko Guduric e i 12 punti di Shields. Alla Reyer non sono bastati i 17 punti di RJ Cole e i 15 (con dieci rimbalzi) di un ottimo Tessitori.

Milano domina nella ripresa

Milano ha impresso sin dalle prime battute il suo ritmo, chiudendo il primo tempo avanti di cinque punti (40-45); ma è nella ripresa che i meneghini hanno preso il volo, grazie ad un terzo tempo super, chiuso sul parziale di 23-16. Nel finale i padroni di casa hanno tentato di rientrare in partita, ma si sono scontrati con la difesa meneghina, capace di bloccare sul nascere gli attacchi avversari. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Da non perdere

Burnell vola  all'Olimpia MilanoMilano travolge ancora Venezia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS