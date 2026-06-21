La Virtus Roma lotta ma perde lo spareggio: Vigevano torna in A2 

La Virtus Roma lotta con orgoglio fino all’ultimo secondo, ma deve arrendersi. Nella decisiva gara dello spareggio promozione, i capitolini cedono 71-67 contro Vigevano, che conquista così il ritorno in Serie A2 . Una partita intensa, nella quale la Virtus è stata costretta a inseguire per larghi tratti, arrivando anche sotto di 11 punti. Nonostante la rimonta nel finale, i giallorossi non sono riusciti a completare l’impresa. Il momento più emozionante arriva a 17 secondi dalla fine: il canestro di Spanghero vale il 69-67 e fa esplodere la speranza di una clamorosa rimonta . Ma Vigevano dimostra grande freddezza e carattere sui rimbalzi. E grazie alla potenza di Kancleris, i padroni di casa chiudono definitivamente la contesa.

Virtus Roma, troppi errori decisivi

I capitolini pagano una prestazione altalenante, soprattutto nel tiro da tre punti (7/27) e nella gestione del pallone, con ben 20 palle perse. Non bastano i 12 punti di Majcunic, gli 11 di Barattini e i 10 a testa di Battistini e Visintin. Dall’altra parte, Vigevano può contare sulla grande prova di Alfredo Boglio, assoluto MVP della partita con 21 punti (3/4 da tre, 8/10 ai liberi), 4 rimbalzi, 4 assist e 5 falli subiti. Al suo fianco risultano decisivi Cucchiaro (14 punti e 6 rimbalzi) e Kancleris, autore di 10 punti e 8 rimbalzi, dominatore sotto canestro nel finale.

Testa alla prossima stagione

La Virtus Roma chiude così la sua stagione senza riuscire a centrare l’obiettivo promozione in A2. Nonostante una grande battaglia e una rimonta che ha tenuto viva la speranza fino alla sirena, il sogno promozione sfuma sul parquet di Forlì. Vigevano torna in A2, mentre per la Virtus Roma inizia già la programmazione della prossima stagione, potendo contare sui nuovi soci americani.