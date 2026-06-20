Virtus Roma, ecco il nuovo socio americano

The Bright Management Italia Srl - parte del gruppo americano The Bright Hotel - entra nel Club Capitolino con il 40% delle quote, diventando così il socio di maggioranza relativa.

“Una scelta di cuore, che parte dal mio amore per Roma, prima ancora che dal business - ha sottolineato Juan Pablo Torre, Founder e CEO di The Bright Hotel- Non siamo qui per comprare qualcosa, ma per costruire con passione e sudore. Niente promesse vuote. Niente fuochi d’artificio”.

Questo progetto mette al centro valori concreti: impegno, responsabilità, squadra, appartenenza.

“La Virtus appartiene a Roma e alla sua storia.

Noi, tutti insieme, vogliamo riportare la Virtus in alto, in Italia e nel Mondo attraverso il lavoro quotidiano fatto di passione per Roma e di professionalità - hanno dichiarato congiuntamente Luca Benigni, Amministratore Unico di The Bright Management Italia Srl E Juan Pablo Torre, CEO di The Bright Hotel”.

Il nuovo progetto ha obiettivi chiari: lavoro silenzioso, crescita del settore giovanile, radicamento nel territorio, sostenibilità.

Una visione chiara e condivisa tra la proprietà italiana e quella americana.

La Virtus Roma è della sua gente. Il nuovo socio entra per onorare quella storia e costruire - passo dopo passo - un futuro che profuma di palestra, sacrificio, sudore, passione e ambizione.