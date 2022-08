Italbasket, Pozzecco su Gallinari: "Siamo clamorosamente dispiaciuti"

MILANO - Gianmarco Pozzecco , ct dell'Italbasket, commenta il forfait di Danilo Gallinari a Eurobasket nella conferenza stampa di presentazione del torneo che vedrà protagonisti gli azzurri venerdì 2 settembre al Forum di Assago contro l' Estonia : "Siamo clamorosamente dispiaciuti che Gallinari non possa partecipare agli Europei", ammette Poz . "Da allenatore ho visto quanto i giocatori fossero dispiaciuti per lui e questo mi ha ancor più messo in difficoltà, anche se siamo felici per Tessitori che è tornato tra noi".

Con Pozzecco in conferenza stampa non può certo mancare il momento di sana goliardia. Il ct della Nazionale distende l'umore dei suoi commentando l'incrocio con la stella Nba Antetokounmpo che sfiderà l'Italia sabato 3 settembre, ancora al Forum: "Giannis? Sono già stressato di mio", commenta sorridente il Poz. "Se dovessi iniziare a guardare dei suoi video cadrei in depressione. È chiaro che quando giochi contro atleti di questo calibro gli stimoli sono tanti. Mi affiderò alla grande passione che i giocatori ci mettono sempre". Chiosa finale sul match d'esordio con l'Estonia, in programma tra tre giorni: "Vivo con grande ottimismo, giocare in casa può avere un duplice effetto ma ho grande considerazione di questi ragazzi", dichiara Pozzecco.