Eurobasket, la Slovenia di Doncic vola ai quarti: Belgio ko 88-72

BERLINO (GERMANIA) - La Slovenia si qualifica agli ottavi di finale degli Europei di basket. I campioni d'Europa in carica superano il Belgio per 88-72 ma non è stata di certo una passeggiata. La squadra fiamminga, trascinata da Manu Lecomte autore di 14 punti e 4 rimbalzi, crea diversi problemi agli sloveni per tre quarti abbondanti di gara fino all'exploit di Luka Doncic: il fuoriclasse dei Dallas Mavericks, mvp del match con 35 punti a referto più 5 rimbalzi e 5 assist, trascina i suoi al decisivo parziale di 25-12 dell'ultimo quarto e alla qualificazione ai quarti di finale: l'avversaria sarà la vincente del confronto tra Ucraina e Polonia. In mattinata, la Francia è stata la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale del torneo continentale. La nazionale transalpina ha vinto con fatica con il punteggio di 87-86 contro una coriacea Turchia dopo un tempo supplementare. Miglior marcatore per i francesi il centro dei Minnesota Timberwolves Rudy Gobert, con una doppia doppia da 20 punti 17 rimbalzi. Ai turchi di coach Ataman, privo di Shane Larkin, non basta l'ottima prova di Tuncer: 22 i punti messi a segno dalla guardia dell'Efes.