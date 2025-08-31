Italia, clamoroso Pozzecco: espulso dopo 48 secondi. Il motivo 

E’ durato appena 48 secondi in panchina a inizio secondo tempo. Pozzecco, coach dell’Italia del basket, è stato espulso durante la sfida contro la Bosnia all’Europeo perché ha protestato e poi è entrato in campo. Una scena molto simile a quella vista nel primo tempo, quando aveva incassato il tecnico e il richiamo. L’arbitro, quindi, ha dovuto allontanare dalla panchina l’allenatore degli azzurri per recidiva. Pozzecco, si sa, vive intensamente le partite a bordocampo.