Italia, clamoroso Pozzecco: espulso dopo 48 secondi. Il motivo 

L’allenatore dell’Italia del basket è stato allontanato dalla panchina a inizio ripresa: i dettagli
Italia, clamoroso Pozzecco: espulso dopo 48 secondi. Il motivo 
1 min

E’ durato appena 48 secondi in panchina a inizio secondo tempo. Pozzecco, coach dell’Italia del basket, è stato espulso durante la sfida contro la Bosnia all’Europeo perché ha protestato e poi è entrato in campo. Una scena molto simile a quella vista nel primo tempo, quando aveva incassato il tecnico e il richiamo. L’arbitro, quindi, ha dovuto allontanare dalla panchina l’allenatore degli azzurri per recidiva. Pozzecco, si sa, vive intensamente le partite a bordocampo.   

Pozzecco espluso ma l'Italia stavince 

L’Italia in quel momento era in vantaggio di un solo punto. Quando Pozzecco è stato espulso, gli azzurri sono andati sotto nel punteggio ma poi si sono riorganizzati e hanno stravinto la partita. Il successo avvicina i ragazzi agli ottavi, intanto martedì si gioca contro la Spagna.   

