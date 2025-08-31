Italia-Bosnia diretta: segui il match degli Europei di basket LIVE

LIMASSOL (CIPRO) - Terzo impegno a Eurobasket 2025 per l'Italia di Pozzecco , che dopo il ko al debutto con la Grecia e la faticosa vittoria sulla Georgia , affronta la Bosnia a caccia di un successo che sarebbe pesantissimo in chiave passaggio agli ottavi di finale e importante in ottica piazzamento all'interno del Girone C , completato da Spagna e Cipro. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

21:47

Sorpasso Bosnia: Italia sotto di 3

Bomba di Alibegovic e sorpasso della Bosnia, che si porta sul 49-46 contro un'Italia anche priva dell'espulso Pozzecco.

21:43

Espulso Pozzecco!

Pescato per l'ennesima volta dentro il campo, il ct Pozzecco viene allontanato dagli arbitri: Italia senza guida praticamente per tutta la seconda parte del match.

21:41

Si riparte con il terzo quarto: Italia a +4 sulla Bosnia

Si riparte a Limassol con l'Italia avanti di quattro punti sulla Bosnia. Pozzecco riparte con Thompson al posto di Spagnolo, ma gli azzurri sono aggrappati a Fontecchio, autore di 21 punti nei primi due quarti.

21:27

+++ Italia-Bosnia 44-40: azzurri avanti all'intervallo lungo +++

Bene, ma non benissimo l'Italia di Pozzecco, che chiude il primo tempo avanti per 44-40 sulla Bosnia, ma che avrebbe già potuto ipotecare il match. Un Fontecchio formato Nba infatti non è bastato agli azzurri per arrivare all'intervallo lungo con un vantaggio consistente, dunque ancora tutto da giocare.

21:25

Due su tre dalla lunetta per Fontecchio: Italia a +5

È 44-39 per l'Italia a pochi secondi dall'intervallo lungo. Sbaglia il primo, ma trasforma con freddezza gli altri due tiri liberi Fontecchio.

21:21

Super stoppata di Thompson e i liberi di Niang: Italia a +4

Torna ad allungare l'Italia, che si porta sul 42-38 contro la Bosnia dopo la clamorosa stoppata di Thompson, che nega il pari a Nurkic, e i due liberi trasformati con freddezza da Niang.

21:18

Thompson ci riporta avanti: Italia-Bosnia 40-38

Momento decisivo della partita, con la Bosnia che ha raggiunto l'Italia, ma gli azzurri che ogni volta reagiscono e tornano avanti, prima con Diouf e poi con Thompson per il 40-38.

21:14

La Bosnia torna in partita: time-out Pozzecco

Bella reazione della Bosnia, che risale dal -8 al -2 e torna in partita. Time-out Italia chiamato da Pozzecco: 36-34.

21:11

Ancora Fontecchio: 36-28 Italia!

Fontecchio è caldissimo e con l'ennesima tripla vola a 19 punti e porta l'Italia sul 36-28 sulla Bosnia.

21:07

Altro numero di Fontecchio: Italia a +5!

Altra fantastica giocata di un Fontecchio a tratti incontenibile: la schiacciata vale il +5 sulla Bosnia, ora sotto 31-26!

21:01

Parità a Limassol: Italia-Bosnia 24-24

In apertura di secondo quarto il match torna in parità: ancora tripla di Roberson e Bosnia che raggiunge l'Italia sul 24-24!

20:53

Non molla la Bosnia: Italia avanti 21-19

Non molla la Bosnia, che resta in partita con la bomba di Roberson: Italia ora a +2.

20:49

Anche Pajola da 3: +4 Italia!

Allunga l'Italia, dopo l'ennesima penetrazione di Fontecchio, è Pajola ad allontanare di nuovo la Bosnia con una tripla che vale il +4: 19-15!

20:44

Ancora Fontecchio: seconda tripla e sorpasso Italia!

Prima Diouf, freddissimo dalla lunetta, riporta l'Italia a -1, poi Fontecchio con la seconda tripla consecutiva firma il sorpasso: 14-12 e stavolta time-out Bosnia!

20:42

Finalmente Fontecchio da 3!

Fontecchio prende per mano l'Italia e dopo i liberi trasformati, ritrova anche il tiro dall'arco, ci voleva: Italia-Bosnia 9-12!

20:39

L'Italia prova a rientrare, ma la Bosnia resta avanti

Dopo il time-out chiamato da Pozzecco, Italia che torna in camo più quadrata. L'ingresso di Thompson rivitalizza gli azzurri, ma Bosnia che resta avanti 10-4.

20:36

Italia-Bosnia 0-6: avvio difficile per gli azzurri

Via a Italia-Bosnia, terzo incontro degli azzurri nel Gruppo C di Eurobasket 2025: il primo possesso è dell'Italia, ma l'inizio della Bosnia è aggressivo: subito 0-6.

20:25

Suonano gli inni nazionali, poi sarà Italia-Bosnia

Squadre in campo e schierate per l'esecuzione degli inni nazionali: grande concentrazione dei giocatori e bel trasporto sugli spalti. Poi sarà finalmente palla a due.

20:20

Successi comodi per Grecia e Spagna

Negli altri incontri del Gruppo C, disputati nel pomeriggio, vittorie agevoli per la Grecia, che ha asfaltato la Georgia per 94-53, e per la Spagna, che ha avuto vita facile contro Cipro, imponendosi addirittura per 91-47.

20:10

Tutto pronto a Limassol per Italia-Bosnia

È tutto pronto allo Spyros Kyprianou Athletic Center per Italia-Bosnia: palla a due alle 20:30!

19:55

Italia in fiducia, Bosnia spalle al muro

La vittoria per 78-62 sulla Georgia ha restituito serenità e fiducia all'Italia, chiamata a vincere, ma non obbligata come la Bosnia, reduce dal pesante 67-88 subito con la Spagna e che deve ancora incontrare la Grecia.

19:45

Doppio obiettivo per gli azzurri

Per l'Italia di Pozzecco, la partita con la Bosnia è doppiamente importante: una vittoria, infatti, significherebbe la certezza quasi aritmetica di accedere agli ottavi di finale, ma anche la possibilità di chiudere tra le prime tre del Gruppo C e di poter contare su un miglior incrocio nella fase ad eliminazione diretta.

19:35

La situazione nel gruppo dell'Italia

L'Italia è inserita nel Girone C, che al momento vede al comando la Grecia a punteggio pieno. Seguono gli azzurri in compagnia proprio della Bosnia e della Spagna con una vittoria a testa, fanalino di coda Cipro.

19:30

Italia-Bosnia crocevia per gli ottavi, come seguirla in tv e streaming

Torna in campo l'Italbasket di Pozzecco, che contro la Bosnia si gioca una chance importante per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Ecco come seguire il match in tv e streaming. LEGGI QUI

Spyros Kyprianou Athletic Center - Limassol