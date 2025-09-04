Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Cipro, Europei di basket: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

La nazionale di Pozzecco affronta i padroni di casa nell'ultima partita del gruppo C: tutti i dettagli
Italia-Cipro, Europei di basket: formazioni, dove vederla in tv e in streaming© CIAMILLO
LIMASSOL (Cipro) - Galvanizzata dalla bella vittoria sulla Spagna e dalla qualificazione agli ottavi di finale già raggiunta, l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco affronta l'ultima partita del gruppo C contro i padroni di casa di Cipro. Si gioca stasera alle 17.15 italiane. Gli azzurri puntano a vincere per ottenere un miglior piazzamento nel girone e conoscere poi l'avversario nella fase a eliminazione diretta. L'Italia per ora sa soltanto che giocherà il suo ottavo di finale domenica prossima a Riga.

Italia-Cipro, dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Italia e Cipro si giocherà oggi con inizio alle ore 17.15 italiane. Il match sarà trasmesso in televisione in diretta su Rai2 e Sky Sport Basket, mentre in streaming si potrà seguire su Rai Play, Dazn, Now e Courtside 1891 FIBA.

Italia-Cipro, i roster delle due squadre

Questi i giocatori dell'Italia per gli Europei di basket: Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli (capitano), Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Darius Thompson. Commissario tecnico: Gianmarco Pozzecco.

Questi invece i convocati di Cipro: Christos Loizides, Konstantinos Simitzis, Ioannis Pasiali, Simon Michail, Stefanos Iliadis, Antreas Christodoulou, Aeneas Jung, Ioannis Giannaras, Michalis Koumis, Filippos Tigkas, Darral Willis, Nikolaos Stylianou (capitano). Commissario tecnico: Livadiotes Christoforos.

