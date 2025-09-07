Italia-Slovenia, Europei di basket: dove vederla in tv e in streaming

RIGA (Lettonia) - Dopo aver brillantemente superato la prima fase, l'Italia di Gianmarco Pozzecco affronta gli ottavi di finale degli Europei di basket. L'avversaria della nazionale azzurra è la temibile Slovenia di Luka Doncic , asso della Nba con la maglia dei Los Angeles Lakers. La formazione slava, guidata in panchina da Aleksander Sekulic , ha superato il girone con 3 vittorie e 2 sconfitte, ma i precedenti sono sfavorevoli all'Italia, con 9 successi e 15 ko in 24 incontri. L'ultima vittoria italiana risale a 19 anni fa: nella prima fase del Mondiale di Sapporo in Giappone del 2006, 80-76 per la squadra di coach Recalcati con 26 punti di Belinelli. Oggi, dopo quasi un ventennio, andrà ripetuta un'impresa del genere per continuare a sognare l'Europa.

Italia-Slovenia, dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Italia e Slovenia avrà inizio alle 17.30 (ora italiana) a Riga, in Lettonia. Il match, valido per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket mentre in streaming sarà possibile seguire l'incontro su Rai Play, DAZN, Sky Go, Now e Courtside 1891 FIBA.