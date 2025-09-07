Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia-Slovenia, Europei di basket: dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurri di Pozzecco affrontano gli ottavi di finale del torneo continentale: tutti i dettagli
Italia-Slovenia, Europei di basket: dove vederla in tv e in streaming© CIAMILLO
2 min

RIGA (Lettonia) - Dopo aver brillantemente superato la prima fase, l'Italia di Gianmarco Pozzecco affronta gli ottavi di finale degli Europei di basket. L'avversaria della nazionale azzurra è la temibile Slovenia di Luka Doncic, asso della Nba con la maglia dei Los Angeles Lakers. La formazione slava, guidata in panchina da Aleksander Sekulic, ha superato il girone con 3 vittorie e 2 sconfitte, ma i precedenti sono sfavorevoli all'Italia, con 9 successi e 15 ko in 24 incontri. L'ultima vittoria italiana risale a 19 anni fa: nella prima fase del Mondiale di Sapporo in Giappone del 2006, 80-76 per la squadra di coach Recalcati con 26 punti di Belinelli. Oggi, dopo quasi un ventennio, andrà ripetuta un'impresa del genere per continuare a sognare l'Europa.

Italia-Slovenia, dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Italia e Slovenia avrà inizio alle 17.30 (ora italiana) a Riga, in Lettonia. Il match, valido per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva su RaiSport, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket mentre in streaming sarà possibile seguire l'incontro su Rai Play, DAZN, Sky Go, Now e Courtside 1891 FIBA.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Campionati europei pallacanestro

Da non perdere

Righetti punta su PozzeccoMagic Doncic fa paura all'Italia