Trento, ennesima sconfitta in Eurocup

TRENTO - Ancora una sconfitta, la quinta su cinque gare. Già eliminata con due turni d'anticipo dalla corsa ai quarti, Trento rimedia l'ennesima delusione nelle Top16 di Eurocup. Nella penultima giornata del gruppo E, la Dolomiti Energia viene battuta dal Darussafaka per 95-74 alla Blm Group Arena. Non bastano le prove di Blackmon (22 punti) e Knox (13 punti) per una Trento che tiene così in vita le speranze dei turchi, chiamati a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima giornata quando a Istanbul ospiteranno la Virtus Bologna. La squadra di coach Brienza chiuderà invece il suo cammino il 4 marzo prossimo a Belgrado, opposta al Partizan. (in collaborazione con Italpress)