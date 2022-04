Eurocup: la Virtus Bologna chiude in bellezza e sale al terzo posto

Bourg-en-Bresse (Francia) - La Virtus Bologna chiude la fase a gironi di Eurocup sbancando il parquet del Bourg en Bresse 90-68. Successo prezioso per la squadra di Scariolo, che era già qualificata, ma che passando in Francia conquista momentaneamente il terzo posto che potrebbe garantirle un sorteggio più morbido per gli ottavi di finale. Tutto dipende dal risultato del match tra il Patrasso e il Cedevita Olimpia, che contende il piazzamento agli emiliani. I transalpini, pur eliminati, approcciano il match in maniera aggressiva e all'intervallo lungo chiudono con 7 punti di vantaggio; il terzo quarto delle VNere è però devastante, un 27-8 che ribalta il match e che consente agli emiliani di dilagare nel finale di gara. Il solito Hackett miglior marcatore con 17 punti, anche se le due "bombe" consecutive di Pajola nel momento decisivo del match hanno segnato la svolta della partita.