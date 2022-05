Finale EuroCup: Virtus Bologna, è la tua notte

BOLOGNA - "È la sera dei miracoli". Le note del virtussino Lucio Dalla riecheggiano tra le vie di Bologna perché stasera (palla a due alle 20.30), in un verso o nell'altro, si scrive la storia. La Virtus Segafredo Bologna si gioca l'Eurocup, tra le mura amiche della Segafredo Arena, contro l'insidiosissimo Frutta Extra Bursaspor. La compagine turca, la cui stella è il 28enne americano Andrew Andrews, è avversario complicato, capace di eliminare il Partizan Belgrado di Obradovic e l'Olimpia Lubiana, due delle candidate al trionfo finale. La Virtus arriva invece all'appuntamento con la storia dopo aver sbancato la "Fonteta" di Valencia con una sontuosa prestazione di squadra. L'esperienza di Toko Shengelia e Daniel Hackett può essere l'arma chiave per i bianconeri campioni d'Italia. Bologna sogna la coppa ma anche l'Eurolega: la vincente dell'EuroCup accede di diritto alla massima competizione cestistica per club della prossima stagione: un'occasione ghiotta per Sergio Scariolo e i suoi.