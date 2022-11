Eurolega, ancora una sconfitta per l'Olimpia: Real Madrid corsaro a Milano

MILANO - Ancora una sconfitta in Eurolega per l'Olimpia Milano, che dopo la batosta di Barcellona, perde nuovamente, superata al Forum dal Real Madrid. Un crollo improvviso quello della squadra di Ettore Messina, che dopo aver chiuso il primo quarto sotto 23-20, domina il secondo, imponendosi 30-24 e arrivando all'intervallo lungo avanti 50-47. Alla ripresa del gioco, padroni di casa "molli", che lasciano 9 punti di vantaggio agli spagnoli, che tornano avanti dopo un parziale di 20-11. Inutile la reazione nell'ultimo e decisivo quarto, chiuso sul 16 pari, ma che non basta per ribaltare il risultato. Gli spagnoli si impongono definitivamente per 83-77. Le note liete si chiamano Pangos (21 punti), Melli (12 punti) e Mitrou-Long (11 punti). Prossimo impegno europeo il 9 novembre, col derby italiano contro la Virtus Bologna in programma sempre al Forum.