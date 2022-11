Eurolega, Virtus Bologna ribaltata dall'ASVEL, che passa in rimonta 84-79

BOLOGNA - Sconfitta cocente per la Virtus Bologna in Eurolega contro il Lyon-Villeurbanne, che passa al PalaDozza per 84-79 dopo aver visto le streghe per metà match. Il primo tempo delle V-Nere di coach Scariolo è abbacinante: 22-18 nel primo quarto e soprattutto 28-18 nel secondo, arrivando all'intervallo lungo con un vantaggio di 14 punti, anche se lo scarto massimo, nel corso del match, è arrivato sino a un illusorio +19. La seconda metà di gara vede però i francesi rimontare impetuosamente, con un parziale di 27-14 nel terzo quarto, che decide le sorti dell'incontro, ribadito dal 21-15 maturaro nella quarta e ultima frazione di gioco. Quarto ko in Europa per gli emiliani, terzo successo per i francesi. La prossima settimana, il 9 novembre, derby tricolore tra Virtus e Olimpia.