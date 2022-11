Eurolega, la Virtus perde la battaglia di Atene con il Panathinaikos

ATENE (Grecia) - Dopo la debacle dell'Olimpia Milano contro l'Efes, anche la Virtus Bologna va ko in Eurolega. Per le V Nere di Scariolo è però un ko che brucia quello di Atene, contro un Panathinaikos che si impone solamente all'overtime con il punteggio di 88-85. Una sconfitta difficile da digerire per le V Nere, che dopo un match combattuto punto a punto all'OAKA Arena, a pochi secondi dal termine, avevano trovato l'allungo che sembrava decisivo grazie alla solita provvidenziale trasformazione di Teodosic dalla distanza e che a causa di una serie di clamorosi errori individuali si ritrovano trascinate in un supplementare, che alla fine premia i greci, che comunque restano all'ultimo posto in classifica.