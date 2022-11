Eurolega, Virtus Bologna ancora ko: Efes corsara al PalaDozza

BOLOGNA - Al PalaDozza è ancora Eurolega , ma per la Virtus Bologna arriva la seconda sconfitta consecutiva. Dopo il ko di metà settimana ad Atene contro il Panathinaikos , maturato solamente all'overtime, le V Nere di coach Scariolo cadono anche in casa, piegate 85-80 dall' Anadolou Efes campione in carica, che già era passato al Forum contro l'Olimpia Milano .

Match equilibrato, la differenza nei particolari

Alla Segafredo Arena va in scena un match tutto sommato equilibrato, con i parziali che comunque per tre quarti di gara premiano la compagine di Istanbul, alla fine meritatamente vincitrice di un match in ogni caso sempre condotto in vantaggio. Nell'ultima frazione di gioco le maggiori emozioni, con la Virtus a caccia del ribaltone e gli animi che si scaldano fino all'allontanamento del motore della squadra di Scariolo, quel Teodosic come sempre croce e delizia della formazione emiliana. In generale, più cattivi, precisi e determinati i giocatori turchi, che con questo successo sorpassano Bologna in classifica.

