Eurolega, lo Zalgiris vola ai playoff. Barcellona al secondo posto

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - E' lo Zalgiris Kaunas l'ultima squadra qualificata ai playoff di Eurolega. I biancoverdi lituani battono il Bayern Monaco di Trinchieri 83-80 in Germania e volano al post-season. La squadra di coach Maksvytis è trascinata dalle ottime prestazioni di Lekavicius (20 punti) e Smits (12). Ai bavaresi, che da tempo non avevano più nulla da chiedere alla loro stagione europea, non bastano i 14 punti di Walden, i 12 di Obst e i 10 di Lucic. Vince anche il Barcellona che supera il Valencia nel derby spagnolo e chiude la regular season al secondo posto. Finisce 85-71 per la squadra di coach Jasikevicius al 'Palau Blaugrana', trascinata dai 18 punti del solito Mitrovic e dai 15 di Abrines. Il migliore per gli ospiti è l'americano Harper, a referto con 14 punti.