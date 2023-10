Diretta Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas: segui la partita di Eurolega LIVE

BOLOGNA - Debutto europeo per la Virtus Bologna di Luca Banchi : reduci dal trionfo in Supercoppa italiana (la quarta nella storia del club) e dal successo di Scafati all'esordio in Serie A , le 'Vu nere' sfidano i lituani dello Zalgiris Kaunas nella prima giornata di Eurolega . Palla a due alle ore 20:30 al PalaDozza di Bologna . Segui la diretta della partita .

20:33

Virtus-Zalgiris, i quinetti ufficiali

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli, Cordinier, Dunston, Hackett, Shengelia. Coach: Banchi.

ZALGIRIS KAUNAS: Dimsa, Evans, Hayes, Smits, Ulanovas. Coach: Makvytis.

20:31

Virtus-Zalgiris, si parte

È iniziata la sfida del PalaDozza con il primo possesso in favore dei lituani.

20:25

Che atmosfera al PalaDozza: Virtus e Zalgiris in campo!

Si spegnono le luci nello storico palazzetto di Piazza Azzarita: ecco la presentazione delle due squadre nella bolgia bianconera.

20:20

Virtus Bologna, il roster di Banchi contro lo Zalgiris Kaunas

Ecco i 12 giocatori a disposizione del coach bianconero per l'esordio in Eurolega: Cordinier, Lundber, Belinelli, Pajola, Smith, Dobric, Cacok, Shengelia, Hackett, Mickey, Polonara, Dunston.

20:15

Virtus Bologna, ecco il cobra Dobric: "Amo l'Italia, voglio vincere qui"

Il cestista serbo si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Darò il 100% per la squadra, sento già tanto amore intorno a me". (APPROFONDISCI)

20:10

Quando Virtus-Zalgiris valeva la vetta d'Europa...

Le due compagini si sono sfidate nel match conclusivo della Final Four di Eurolega a Monaco di Baviera, stagione 1998/99: i biancoverdi di coach Kazlauskas si laurearono campioni d'Europa (primo e unico titolo) vincendo 82-74 la finale contro la mitica Kinder allenata da Messi na e guidata in campo dai fuoriclasse Danilovic, Rigaudeau e Sconochini.

20:00

Virtus-Zalgiris, i precedenti della scorsa stagione

Le due squadre si sono sfidate nella regular season dell'Eurolega 2022/23: i lituani hanno vinto entrambe le sfide, 68-65 a Kaunas all'andata e 87-77, a Bologna, nel match di ritorno.

19:50

Zalgiris Kaunas, Maksvytis: "Virtus? Squadra fisica con tanti veterani"

Le parole del coach dei lituani in vista dell'impegno del PalaDozza contro la Virtus Bologna: "Sono una squadra molto fisica, con molti veterani", afferma Maksvytis. "C'è un nuovo allenatore e tutti sono curiosi di vedere come costruirà il gioco a Bologna. Sappiamo cosa ci attende e siamo pronti".

19:40

Virtus Bologna, Banchi: "Esordio complesso: ecco come superarlo"

Intervenuto in conferenza stampa, il neo tecnico bianconero presenta l'ostico debutto dei suoi in Eurolega: "Giochiamo contro una squadra che ha mantenuto 9/12 del suo roster e lo stesso allenatore", sottolinea Banchi che poi elogia lo Zalgiris Kaunas: "Vedendo il percorso che ha avuto e il numero di vittorie che ha conquistato si capisce che sarà un esordio complesso. Come superare le difficoltà? Attraverso l'eccitazione dei tifosi per questo esordio casalingo".

19:30

Eurolega, Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas: dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per l'esordio della squadra di Luca Banchi nella massima competizione europea per club: ecco come seguire la sfida. (QUI I DETTAGLI)

PalaDozza, Bologna