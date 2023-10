Diretta Fenerbahce-Olimpia Milano 38-35: segui la partita di Eurolega LIVE

ISTANBUL (TURCHIA) - Tutto pronto per il debutto dell' Olimpia Milano in Eurolega : i campioni d'Italia di coach Ettore Messina fanno il loro esordio alla Ulker Sports Arena contro i padroni di casa del Fenerbahce . Segui la diretta della partita .

21:07

Fenerbahce-Milano 53-45

Milano spreca un attacco con Shields ma il Fenerbahce è letale: azione elaborata degli uomini di Itoudis, chiusa con la tripla dell'ex Dinamo Sassari Pierre.

21:02

Fenerbahce-Milano 50-42

Tripla di Papagiannis e schiacciata di Voigtmann: ritmi altissimi sul parquet confermati dall'alzata di Madar per l'ex Sacramento Kings che va ancora a segno. Poi Dorsey completa un inizio di terzo quarto da sogno per il Fenerbahce con una tripla da applausi: time-out Messina.

20:57

Fenerbahce-Milano 40-38, al via il terzo quarto

Il terzo periodo si apre con il canestro di Madar, al quale risponde Voigtmann con una tripla mortifera.

20:45

Le parole di Mirotic e Wilbekin a fine primo tempo

Il serbo dell'Olimpia Milano mette in evidenza il fatto che i campioni d'Italia debbano essere "più solidi" provando a "prendere più rimbalzi". Scottie Wilbekin, protagonista del primo tempo con 11 punti entrando dalla panchina, punta tutto sull'intensità: "Dobbiamo continuare con questa intensità e giocare meglio di quanto fatto finora", le considerazioni dell'ex Maccabi Tel-Aviv.

20:39

Fenerbahce-Milano 38-35, termina il primo tempo

Wilbekin si fa scippare la palla da Mirotic che, in transizione, firma il -2 Olimpia. A 10" dalla sirena, il fallo di Ricci manda Madar dalla lunetta, con l'israeliano fa 1/2. Nell'ultimo possesso del quarto, i campioni d'Italia non segnano: si va così a riposo con i turchi in vantaggio di tre lunghezze.

20:30

Fenerbahce-Milano 35-33

Wilbekin è una sentenza dall'arco, Milano rimane a contatto con l'1/2 dalla lunetta di Melli.

20:28

Fenerbahce-Milano 32-30

Mirotic fa 1/2 dalla lunetta poi l'interferenza a canestro dell'ex Barcellona che riporta i turchi sul +2 grazie al canestro dell'ex Dinamo Sassari, Pierre.

20:23

Fenerbahce-Milano 30-29

Altra tripla clamorosa di Wilbekin: turchi avanti, Messina furioso chiama un altro time-out.

20:20

Fenerbahce-Milano 27-29

Papagiannis segna da tre e riporta sotto i turchi. L'Olimpia Milano è ora meno lucida in attacco.

20:16

Fenerbahce-Milano 24-27

Ottima prova finora dell'Olimpia soprattutto in difesa: il Fenerbahce fatica a trovare gli spazi nella metà campo meneghina e si affida a Wilbekin che segna dall'arco.

20:13

Fenerbahce-Milano 21-25

Il secondo quarto si apre con i due punti di Hines da una parte e Papagiannis dall'altra.

20:09

Fenerbahce-Milano 19-23, termina il primo quarto

Wilbekin segna in acrobazia il -6 che diventa -4 con la penetrazione da applausi di Guduric.

20:04

Fenerbahce-Milano 13-20

Guduric tiene a galla i suoi (tripla e 2/2 dalla lunetta) contro uno Shavon Shields on fire: già 7 i punti per l'ala del Kansas.

20:00

Il Fenerbahce celebra Datome

Serata a dir poco emozionante per Gigi Datome: prima della palla a due tra Fenerbahce e Olimpia Milano, il club turco ha infatti celebrato il giocatore azzurro con un video emozionante. Il numero 70 ha scritto la storia del Fenerbahce vincendo tre titoli nazionali, 2 Coppe del Presidente, 3 Coppe di Turchia e soprattutto l’Eurolega 2017. A Istanbul Datome ha inoltre conquistato quattro titoli di mvp ed è stato inserito nel secondo quintetto di Eurolega della stagione 2014/2015.

19:56

Fenerbahce-Milano 8-14

Due triple per i campioni d'Italia: Mirotic prima e Flaccadori poi gelano la Ulker Sports Arena. Itoudis chiama subito il time-out.

19:50

Fenerbahce-Milano 5-5

Fuochi d'artificio nelle prime battute di gara: alla tripla di Shields risponde allo stesso modo Dorsey. Madar porta avanti i suoi in contropiede ma Mirotic, con un jumper, riporta il match in parità.

19:46

Fenerbahce-Milano, si parte

Il primo possesso del match è per la squadra di Messina.

19:42

Fenerbahce-Milano, i due quintetti ufficiali

FENERBAHCE: Dorsey, Madar, Hayes-Davis, Pierre, Motley. Coach: Itoudis.

OLIMPIA MILANO: Flaccadori, Melli, Shields, Mirotic, Voigtmann. Coach: Messina.

19:30

Fenerbahce, Itoudis senza Neto

Per il delicato esordio in Eurolega, i turchi dovranno fare a meno del playmaker Neto: il brasiliano, ex Cleveland Cavaliers, starà ai box per diverse settimane. Presente invece Nick Calathes: l'ex Barcellona e Panathinaikos, inizialmente a rischio convocazione per problemi muscolari, è regolarmente nei 12 scelti da Itoudis.

19:25

Fenerbahce-Milano, i precedenti

Sono ben 26 gli scontri diretti tra le due squadre con 15 vittorie a 11 a favore della squadra turca. Nella scorsa edizione di Eurolega, una vittoria per parte: Fenerbahce corsaro a Milano (82-72) e biancorossi vittoriosi a Istanbul (82-75).

19:20

Itoudis mette in guardia il Fenerbahce: "Milano? Squadra con tonnellate di esperienza"

Il coach dei gialloblù presenta così, in conferenza stampa, il big match di Istanbul contro Milano: "Giochiamo contro una squadra molto forte ed esperta. Milano quest’anno è stata costruita per arrivare fino in fondo in EuroLeague. Sono pieni di creatori e di finalizzatori, con tonnellate di esperienza, sia nello staff che tra i giocatori. La ricetta per avere la meglio? Avremo bisogno della massima concentrazione e motivazione - sottolinea Itoudis -. Siamo felici di giocare davanti ai nostri tifosi. Speriamo di avere il tutto esaurito. Daremo il massimo per giocare la miglior partita possibile".

19:15

Olimpia Milano, l'emozione dell'ex Melli: "Partita speciale"

"Per me personalmente ogni partita con il Fenerbahce, soprattutto a Istanbul, è ovviamente una partita speciale", sottolinea emozionato il capitano dell'Olimpia, in Turchia dal 2017 al 2019 e vincitore di un titolo e una coppa nazionale. Sul match che attende Milano nella bolgia della Ulker Sports Arena: "Si tratta della prima partita della stagione in Eurolega e quindi la voglia di far bene è tantissima. Affrontiamo una squadra forte in un ambiente in cui il fattore campo si avverte tantissimo: faremo tutto il possibile per esordire in modo convincente".

19:10

Olimpia Milano, Messina: "Rimbalzi e comunicazione saranno cruciali"

Ettore Messina ha presentato in conferenza stampa l'esordio in Eurolega dei biancorossi campioni d'Italia: "L'inizio della competizione è sempre difficile, lo è per tutti", dichiara Messina che poi elogia il Fenerbahce: "Giochiamo in trasferta contro una delle squadre più competitive della competizione, quindi siamo coscienti che dovremo giocare una partita di alto livello. Gli elementi chiave del match? Il controllo dei rimbalzi e la comunicazione, sia in difesa che in attacco: saranno essenziali per provare a vincere questa partita".

19:01

Eurolega, debutto in Turchia per Milano

Inizia alla Ulker Sports Arena il cammino europeo dei campioni d'Italia: Ettore Messina esordirà il difficile campo del Fenerbahce di Dimitris Itoudis, una delle squadre più ambiziose del panorama cestistico continentale. Per i biancorossi, guidati dall'ex Nicolò Melli e dal colpo di mercato estivo, Nikola Mirotic, c'è però una defezione dell'ultim'ora: Devon Hall ha riportato un affaticamento muscolare nell'allenamento di rifinitura e non prenderà parte al match.

19:00

Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano: dove vederla in tv e streaming

Ulker Sports Arena, Istanbul (Turchia)