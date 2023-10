Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano: dove vederla in tv e streaming

L' Olimpia Milano è pronta a fare il suo esordio in Eurolega nella sfida, tutt'altro che semplice, sul parquet del Fenerbahce . L'Olimpia si presenta al match da campione d'Italia ma con una formazione che ha subito molti cambiamenti in estate: il primo tra tutti l 'addio di Gigi Datome e l'arrivo di Nikola Mirotic. La squadra di Ettore Messina vuole fare bene dopo aver perso la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Virtus Bologna.

Fenerbahce-Olimpia Milano, orario e dove vederla in tv

La sfida tra Fenerbahce e Olimpia Milano inizierà alle 19.45 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena HD (canale 204). Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky GO, Now e DAZN.

Fenerbahce-Olimpia Milano, i precedenti

Sono ben 26 gli scontri diretti tra le due squadre con 15 vittorie a 11 a favore della squadra turca. Nicolò Melli sarà un ex della gara: l'azzurro ha indossato la casacca del Fenerbahce per due stagioni, tra il 2017 e il 2019, vincendo un titolo e una Coppa di Turchia.