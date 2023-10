Eurolega, Virtus Bologna-Stella Rossa: dove vederla in tv e streaming

BOLOGNA - Dopo il convincente successo casalingo contro l' Alba Berlino , la Virtus Bologna si prepara a scendere in campo per la quarta giornata di Eurolega . Le 'Vu-nere' allenate da coach Banchi se la vedranno contro i serbi della Stella Rossa , nelle cui fila milita il grande ex della serata del PalaDozza , Milos Teodosic .

Virtus Bologna-Stella Rossa, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra Virtus Bologna e Alba Berlino, valevole per la quarta giornata di Eurolega, prenderà il via alle 20:30. La gara del PalaDozza sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky GO, Now TV e DAZN.

Virtus Bologna-Stella Rossa, i precedenti della scorsa stagione

Una vittoria per parte nella regular season di Eurolega nella stagione 2022/23 tra Virtus Bologna e Stella Rossa: i serbi vinsero il match d'andata tra le mura amiche col punteggio di 83-74. I bianconeri, allenati da coach Scariolo, si presero la rivicita nel match di ritorno a Bologna: 84-72 per le 'Vu-nere'.