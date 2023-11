Eurolega, Virtus Bologna-Olimpia Milano: dove vederla in tv e streaming

BOLOGNA - Cresce l'attesa per la sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano in Eurolega. Nell'8ª giornata del torneo continentale per club, le 'Vu-Nere' di Luca Banchi e i biancorossi di Ettore Messina si sfidano nel derby d'Italia in salsa continentale: in palio due punti importanti non solo per la classifica ma anche per il morale delle due compagini. I bianconeri sono reduci dal pesante ko di Madrid contro i campioni d'Europa del Real; l'Olimpia vuole invece dare continuità al successo interno con il Valencia.