Olimpia Milano, colpo contro la Stella Rossa: 32 punti per Maodo Lo

BELGRADO (Serbia) - Continua il momento sì dell' Olimpia Milano di Ettore Messina che per la prima volta in questa stagione riesce a centrare tre vittorie di fila. Il terzo punto esclamativo, arrivato dopo i colpi contro Efes e Venezia, viene centrato a Belgrado, dove l’Olimpia Olimpia ha superato per 93-71 la Stella Rossa nella decima giornata di Eurolega .

Olimpia Milano, super Maodo Lo

Decisivo un Maodo Lo da 32 punti (score massimo in carriera), 19 i punti di Shields, in doppia cifra anche Melli, che ha toccato 11 punti. Arriva così il quarto successo stagionale in Europa per l'Olimpia Milano, che risale la classifica e guarda con maggior fiducia ai prossimi impegni ufficiali: domenica arriva Pistoia, giovedì prossimo invece c'è la sfida al Forum contro lo Zalgiris. "Sono molto contento per la prova della squadra e della mia prestazione, nella ripresa abbiamo allungato nel punteggio giocando molto bene in ogni fase", ha detto Maodo Lo a fine gara.