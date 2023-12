Eurolega, ottava meraviglia Virtus: batte il Barcellona 80-75

BOLOGNA - La Virtus torna al successo in Eurolega riscattando il recente ko col Bayern rimediato la scorsa settimana. Alla Segafredo Arena i padroni di casa si impongono sul Barcellona per 80-75 nel 12º turno di regular season.

Virtus, la classifica sorride

L’ottavo successo stagionale in Europa consente alla squadra di Banchi di avvicinarsi al secondo posto occupato proprio dalla formazione catalana. Lundberg mette a referto 21 punti, Shengelia infila ne 14 in una serata particolarmente propizia. Ma non c’è tempo per cullarsi sugli allori: venerdì alla Segafredo Arena arriva il Maccabi Tel Aviv, poi la trasferta di campionato al Forum contro l'Olimpia Milano.