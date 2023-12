Eurolega, Milano risorge a Barcellona: Hall e Shields da applausi

BARCELLONA (SPAGNA) - Impresa dell' Olimpia Milano che vince 90-86 sul campo del Barcellona . Nella 14esima giornata della regular season di Eurolega , i campioni d'Italia riscattano la deludente prova di Belgrado contro il Partizan ed espugnano il ' Palau Blaugrana ', interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive riavvicinandosi alla zona play-in. La squadra di coach Messina conquista l'intera posta in palio grazie al duo Hall-Shields , autori rispettivamente di 21 e 19 punti, ai 16 punti di Melli e ai 15 di Flaccadori . Ai blaugrana, sconfitti e agganciati al secondo posto dalla Virtus Bologna , non bastano invece i 17 punti di Kalinic e i 16 di Laprovittola .

Eurolega, ok il Fenerbahce. Valencia corsaro

Prezioso successo interno per il Fenerbahce del neo coach Jasikevicius: i turchi, trascinati dai 23 punti di un ispirato Hayes, regolano Monaco 86-74 e agganciano la zona play-in a quota 14 punti e a -2 dai monegaschi ai quali non bastano i 24 punti del solito Mike James, top scorer della partita con 24 punti. Conquista i due punti anche Valencia che vince al Pireo contro l'OIympiacos: 63-56 per la squadra di coach Mumbru, trascinata dai 12 punti di Jones e Jovic e dai 10 di Inglis.