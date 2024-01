Eurolega, Hackett show: la Virtus Bologna risorge con l'Asvel

BOLOGNA - Successo fondamentale per la Virtus Bologna in Eurolega. Nella 22ª giornata della regular season, i bianconeri di coach Banchi tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e superano 73-63 l'Asvel: nella bolgia della 'Segafredo Arena', decisivi i 19 punti di Hackett (trascinatore delle 'Vu-Nere' a metà ultimo quarto con la Virtus sotto nel punteggio), i 18 di Belinelli e i 12 di Cordinier. Al Lyon-Villeurbanne non bastano le doppie doppie di Fall (17 punti e 12 rimbalzi) e Lee (14 punti e 12 assist). La Virtus torna così al secondo posto, in coabitazione con il Barcellona sconfitto a Istanbul: i blaugrana (inutili i 18 punti di Hernangomez) vengono travolti 98-74 dall'Efes, trascinato dalle prestazioni sontuose di Beaubois (21 punti) e Pleiss (17).