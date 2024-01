Eurolega, Thompson trascina l'Efes: Virtus Bologna travolta

ISTANBUL (TURCHIA) - Serata da dimenticare per la Virtus Bologna in Eurolega. Nella 21ª giornata della regular season i bianconeri crollano 99-75 alla 'Sinan Erdem Dome' di Istanbul contro i padroni di casa dell'Efes, campioni d'Europa nel biennio 2021-2022. La squadra di Can conquista il successo grazie alle ottime prove dell'ex Brindisi Thompson (top scorer del match con 26 punti) e di Byrant (21). Bene anche Larkin (11 punti per il play classe 1992) e Jones (doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi). Alle 'Vu-Nere', reduci dalla sconfitta contro il Maccabi Tel-Aviv sul neutro di Belgrado, non bastano invece i 14 punti di Lundberg, i 12 di Mickey e i 10 di Belinelli.