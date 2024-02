Eurolega, impresa dell'Olimpia Milano: Real Madrid ko 81-76

MILANO - Impresa dell'Olimpia Milano in Eurolega: nella 26esima giornata della regular season, la squadra di Messina piega il Real Madrid primo della classe con il punteggio di 81-76, vendicando il pesante ko (88-71) dell'andata in Spagna. I 'Blancos' partono con il piede giusto nei primi minuti di gara, ma poi subiscono la rimonta di un'Olimpia trascinata dalle triple di Mirotic (23 punti) e Shields (27 punti) e da una difesa aggressiva e attenta. Il primo quarto si chiude 23-19 per i padroni di casa che, all'intervallo, allungano sul +19 (48-29). Nella ripresa, il Real Madrid dell'ex Sergio Rodriguez (9 punti a referto e applauditissimo dal pubblico del Forum di Assago) prova a ricucire lo strappo ma non basta (Musa 12 punti, Hezonja 11 e Deck 10). In classifica, la squadra di Chus resta al comando (22 vittorie e 4 sconfitte) mentre l'Olimpia, per cui il discorso play-in non è ancora chiuso, sale a quota 11 vittorie (15 i ko).