Eurolega, Yabusele trascina il Real Madrid: Virtus Bologna ko

BOLOGNA - Serata da dimenticare per la Virtus Bologna in Eurolega. Nella 29ª giornata della regular season, le 'Vu-Nere' crollano 89-74 tra le mura amiche della 'Segafredo Arena' contro il Real Madrid campione d'Europa in carica. La squadra di Chus Mateo conquista il successo grazie all'ottima prova di Yabusele (top scorer del match con 15 punti e 7 rimbalzi). Bene anche Poirier (14 punti con 8 rimbalzi) e i 10 a testa del trio Campazzo-Hezonja-Musa. Ai bianconeri di Banchi, reduci dalla sconfitta al Pireo contro l'Olympiacos, non bastano invece i 12 punti (con 8 rimbalzi) di Cordinier, gli 11 di Lundberg e Mickey e i 10 di Shengelia.