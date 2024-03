Eurolega, Virtus Bologna ancora ko: a Kaunas vince lo Zalgiris

KAUNAS (LITUANIA) - Un'altra sconfitta in Eurolega (la terza consecutiva) per la Virtus Bologna, battuta in Lituania dallo Zalgiris nella 30ª giornata della regular season. Le 'Vu-nere' crollano 96-81 contro la squadra allenata da Andrea Trichieri, ex tra le altre di Cantù e Bayern Monaco, che incanta la 'Zalgirio Arena' grazie ai 16 punti di Summer, i 14 di Evans, i 13 di Hayes, i 12 di Giedraitis e gli 11 di Birutis. Alla squadra di Banchi (espulso a metà quarto periodo per un doppio tecnico e visibilmente nervoso) non bastano i 19 punti di un ottimo Shengelia (19 punti e top scorer della partita), i 15 di Lomazs e i 12 di Abass.