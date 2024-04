Eurolega, Milano show nel derby: Virtus Bologna ko, play-in a un passo

Eurolega, Milano ai play-in: le combinazioni

Alla squadra di Ettore Messina (record di 15 vittorie e 18 sconfitte) serve una complicata combinazione di risultati per centrare il decimo posto, l'ultimo disponibile per i play-in: vincere contro il Maccabi Tel-Aviv (certo del settimo posto) e sperare nelle contemporanee sconfitte di Efes (vittorioso con il Fenerbahce e impegnato giovedì 11 aprile nell'ultimo turno con la Stella Rossa) e Partizan Belgrado (venerdì prossimo con Valencia).

Eurolega, la Virtus Bologna rischia grosso

Per le 'Vu-nere' di Banchi (record di 17 vittorie e 16 sconfitte), reduci dal pesante scivolone al Forum, diventa decisivo lo scontro diretto con il Baskonia, in programma venerdì 12 aprile alla Segafredo Arena, per centrare quantomeno l'ottavo posto. Nelle combinazioni resta addirittura in piedi la possibilità di vedere il derby d'Italia ai play-in. Un'eventualità che potrebbe diventare reale qualora Bologna dovesse 'retrocedere' al nono posto in caso di sconfitta con gli spagnoli all'ultima giornata e approdo dell'Olimpia in decima posizione.