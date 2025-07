Eurolega 2025/2026, il calendario: la Virtus Bologna debutta con il Real Madrid, Milano in Serbia

L' Eurolega ha ufficializzato il calendario della regular season 2025/26 . Alla massima competizione continentale per club parteciperanno anche quest'anno due formazioni italiane: la Virtus Bologna campione d'Italia in carica e l' EA7 Emporio Armani Milano . Le ' Vu-nere ' e l' Olimpia esordiranno martedì 30 settembre : i biancorossi inizieranno il loro cammino europeo a Belgrado , sul parquet della Stella Rossa Belgrado , mentre la Virtus debutterà in casa contro il Real Madrid dell'ex coach Sergio Scariolo .

Eurolega 2025/26, le date dei derby d'Italia tra Virtus Bologna e Olimpia Milano

I derby d'Italia tra bianconeri e biancorossi sono in programma alla 19esima e 34esima giornata: nel primo caso si giocherà a Bologna il 2 gennaio 2026, mentre il ritorno è previsto a Milano per il 26 marzo 2026.

Eurolega 2025/26, tutti i dettagli

La stagione 2025/26 dell'ex Coppa dei campioni (le squadre partecipanti aumentano da 18 a 20) inizierà il prossimo 30 settembre e terminerà a metà aprile 2026. Poi, a partire dal 21 aprile, al via i play-in e dal 28 aprile si alzerà il sipario sui playoff che non termineranno più tardi del 13 maggio. A chiudere la stagione l'appuntamento con la suggestiva Final Four: semifinali in programma il 22 maggio, la finale il 24 maggio.